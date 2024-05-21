Новости часа: столица поддержит высокоэффективные компании и производства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва поддержит высокоэффективные компании и производства, у которых есть потенциал для развития. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 600 точек задействуют для фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Метеорологическое лето уже началось в Москве раньше климатической нормы на 9 дней. Об этом заявили синоптики.