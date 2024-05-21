Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 18:30

Новости

Новости часа: столица поддержит высокоэффективные компании и производства

Новости часа: столица поддержит высокоэффективные компании и производства

Новости часа: форум будущего БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18–19 сентября

Новости часа: в столице утвердили новые критерии получения поддержки промпредприятий

Сергей Собянин принял решение о расширении мер поддержки промпредприятий

Новости часа: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Новости часа: Собянин пригласил школьников на дни открытых дверей в колледжи Москвы

Новости часа: форум будущего БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18–19 сентября

Собянин: форум БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18 и 19 сентября

Собянин: проект "Активный гражданин" помогает делать Москву лучше

Новости часа: 7 млн москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва поддержит высокоэффективные компании и производства, у которых есть потенциал для развития. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 600 точек задействуют для фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Метеорологическое лето уже началось в Москве раньше климатической нормы на 9 дней. Об этом заявили синоптики.

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