Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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Новости

Новости

21 мая, 17:30

Новости

Новости часа: форум будущего БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18–19 сентября

Новости часа: форум будущего БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18–19 сентября

Новости часа: в столице утвердили новые критерии получения поддержки промпредприятий

Сергей Собянин принял решение о расширении мер поддержки промпредприятий

Новости часа: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Новости часа: Собянин пригласил школьников на дни открытых дверей в колледжи Москвы

Новости часа: форум будущего БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18–19 сентября

Собянин: форум БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18 и 19 сентября

Собянин: проект "Активный гражданин" помогает делать Москву лучше

Новости часа: 7 млн москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин"

"Мой район. Новости": капремонт детской поликлиники в Алтуфьеве будет завершен в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Форум будущего БРИКС "Облачный город" пройдет в столице, в "Зарядье", 18–19 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московские школьники теперь могут сравнить свои оценки с оценками одноклассников в "МЭШ". Об этом рассказали в департаменте образования столицы.

Посещаемость московских парков может превысить 100 миллионов человек этим летом. Об этом заявили столичные власти.

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