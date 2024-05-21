Новости часа: форум будущего БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18–19 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Форум будущего БРИКС "Облачный город" пройдет в столице, в "Зарядье", 18–19 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московские школьники теперь могут сравнить свои оценки с оценками одноклассников в "МЭШ". Об этом рассказали в департаменте образования столицы.

Посещаемость московских парков может превысить 100 миллионов человек этим летом. Об этом заявили столичные власти.