Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 16:45

Новости

Новости часа: в столице утвердили новые критерии получения поддержки промпредприятий

Новости часа: в столице утвердили новые критерии получения поддержки промпредприятий

Конференция "Тренды современной трансплантологии" началась в Москве

Занятия танцами и спортивные активности пройдут в "Сокольниках" на летнем фестивале

Военный суд подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Попова

Сергей Собянин принял решение о расширении мер поддержки промпредприятий

Центр цифрового искусства "Внутришоу" пригласил москвичей на шоу "Атлантида.ai"

Новости часа: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

"Техно": экспозицию в павильоне "Умный город" обновили на ВДНХ

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 22 мая

Пешеходная тропа в "Лосином острове" протянулась на 650 метров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве утвердили новые критерии для получения промышленниками городских мер поддержки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Во вторник, 21 мая, ливень, гроза и усиление ветра ожидается в Москве до 21:00. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Понтонную орнитологическую тропу открыли в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщила администрация парка.

Читайте также
мэр МосквыгородэкономикаобществопогодаэкологиявидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика