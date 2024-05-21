Новости часа: в столице утвердили новые критерии получения поддержки промпредприятий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве утвердили новые критерии для получения промышленниками городских мер поддержки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Во вторник, 21 мая, ливень, гроза и усиление ветра ожидается в Москве до 21:00. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Понтонную орнитологическую тропу открыли в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщила администрация парка.