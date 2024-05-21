Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 16:00

Новости

Новости часа: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Новости часа: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Новости часа: Собянин пригласил школьников на дни открытых дверей в колледжи Москвы

Новости часа: форум будущего БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18–19 сентября

Собянин: форум БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18 и 19 сентября

Собянин: проект "Активный гражданин" помогает делать Москву лучше

Новости часа: 7 млн москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин"

"Мой район. Новости": капремонт детской поликлиники в Алтуфьеве будет завершен в 2024 году

Новости часа: в колледжах Москвы расскажут о 171 профессии на днях открытых дверей

Собянин пригласил школьников на дни открытых дверей в колледжи Москвы

Собянин: за 10 лет в "Активном гражданине" прошло более 6,6 тыс голосований

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 7 миллионов москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин" за 10 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тоннель под МКАД на южном направлении МСД готов почти на 80%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Синоптики прогнозируют грозу, ливни и усиление ветра в столице до 21:00 21 мая.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортдорогиобществопогодавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика