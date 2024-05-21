Новости часа: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 7 миллионов москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин" за 10 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Тоннель под МКАД на южном направлении МСД готов почти на 80%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Синоптики прогнозируют грозу, ливни и усиление ветра в столице до 21:00 21 мая.