Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 13:45

Новости

Новости часа: форум будущего БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18–19 сентября

Новости часа: форум будущего БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18–19 сентября

Собянин: форум БРИКС "Облачный город" пройдет в "Зарядье" 18 и 19 сентября

Собянин: проект "Активный гражданин" помогает делать Москву лучше

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"Мой район. Новости": капремонт детской поликлиники в Алтуфьеве будет завершен в 2024 году

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Собянин: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Форум будущего БРИКС "Облачный город" пройдет в столице, в "Зарядье", 18–19 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В метро Москвы разместят стикеры с QR-кодом для отзывов о температуре в вагонах. Об этом рассказали в Дептрансе.

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Московском регионе в ночь на среду, 22 мая. Об этом предупредил Гидрометцентр.

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