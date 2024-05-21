Новости часа: 7 млн москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 7 миллионов москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Началось благоустройство сквера на Северном бульваре в Отрадном. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства Москвы.

Московские рестораны закрывают летние веранды из-за надвигающейся непогоды. Об этом заявили столичные власти.

