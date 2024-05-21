Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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Новости

Новости

21 мая, 13:00

Новости

Новости часа: 7 млн москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин"

Новости часа: 7 млн москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин"

"Мой район. Новости": капремонт детской поликлиники в Алтуфьеве будет завершен в 2024 году

Новости часа: в колледжах Москвы расскажут о 171 профессии на днях открытых дверей

Собянин пригласил школьников на дни открытых дверей в колледжи Москвы

Собянин: за 10 лет в "Активном гражданине" прошло более 6,6 тыс голосований

Собянин рассказал о развитии инновационной экосистемы Москвы

Собянин: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Собянин: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Инвестиции в основной капитал Москвы за 2023 год составили почти 7 триллионов

Собянин: основные работы по реконструкции 100 поликлиник намерены завершить до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 7 миллионов москвичей присоединились к проекту "Активный гражданин". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Началось благоустройство сквера на Северном бульваре в Отрадном. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства Москвы.

Московские рестораны закрывают летние веранды из-за надвигающейся непогоды. Об этом заявили столичные власти.

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