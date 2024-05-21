21 мая, 11:45Новости
Новости часа: в колледжах Москвы расскажут о 171 профессии на днях открытых дверей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На днях открытых дверей в колледжах Москвы расскажут о 171 профессии. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Москва почти в два раза увеличит количество операций по травматологии и ортопедии. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.
Во вторник, 21 мая, гроза, ливень и порывистый ветер ожидаются в Москве с полудня. Об этом предупредили в комплексе горхозяйства.