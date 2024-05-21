Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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Новости

Новости

21 мая, 11:45

Новости

Новости часа: в колледжах Москвы расскажут о 171 профессии на днях открытых дверей

Новости часа: в колледжах Москвы расскажут о 171 профессии на днях открытых дверей

Собянин пригласил школьников на дни открытых дверей в колледжи Москвы

Собянин: за 10 лет в "Активном гражданине" прошло более 6,6 тыс голосований

Собянин рассказал о развитии инновационной экосистемы Москвы

Собянин: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Собянин: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Инвестиции в основной капитал Москвы за 2023 год составили почти 7 триллионов

Собянин: основные работы по реконструкции 100 поликлиник намерены завершить до конца года

Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Собянин: в Москве идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На днях открытых дверей в колледжах Москвы расскажут о 171 профессии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Москва почти в два раза увеличит количество операций по травматологии и ортопедии. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

Во вторник, 21 мая, гроза, ливень и порывистый ветер ожидаются в Москве с полудня. Об этом предупредили в комплексе горхозяйства.

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