Сергей Собянин открыл музей "Биотех" на ВДНХ.

Более 42 тысяч человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале.

Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Швейцарии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.