Реабилитация парка "Покровское-Стрешнево" продолжается в столице

В столице продолжаются работы по благоустройству столичных парков. Сейчас полным ходом идет реабилитация парка "Покровское-Стрешнево". Огромная зеленая территория площадью свыше 200 гектаров будет поделена на пять частей. Центральная часть – природный парк – останется естественной заповедной зоной для тихих прогулок.

В эколого-просветительской части отремонтируют экотропу и смотровую площадку, обустроят безопасный подход к роднику "Царевна Лебедь". Так же будут организованы территории для занятий спортом и прогулок с детьми.

Пятой частью станет территория вокруг храма и усадьбы Покровское-Глебово. Ее планировка будет воссоздана по историческим чертежам. Будут отреставрированы главный дом усадьбы, историческая ограда и угловая башенка из красного кирпича. Ход работ оценил Сергей Собянин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.