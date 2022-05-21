Проект "Активный гражданин" отмечает день рождения. За 8 лет работы на портале зарегистрировалось почти 6 миллионов москвичей.

Сергей Собянин отметил, что "Активный гражданин" позволил реализовать более 3 600 решений. Среди самых важных – программа реновации пятиэтажек.

Кроме того, горожане активно высказывают мнения по благоустройству, выбирают названия для новых станций метро и улиц, делятся предложениями о работе городских поликлиник, библиотек и центров госуслуг. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

