Около 1,3 млн штрафов выписали в Москве за нарушение противоэпидемических мер

Около 1,3 миллиона штрафов выписали за нарушение коронавирусных ограничений в Москве за минувшие 14 месяцев. Об этом на форуме "Марафон "Новое знание" сообщил Сергей Собянин.

По его словам, большинство горожан добросовестно соблюдает введенные ограничения, но и система контроля играет важную профилактическую роль и позволяет пресекать наиболее опасные правонарушения.

Мэр также обсудил тему развития города. Глобальная миссия Москвы – побеждать в конкуренции с мировыми мегаполисами.

Собянин отметил, что надо бороться за то, чтобы все, кто живет в Москве, жили комфортно, и для этого нужно создавать комфортную и интересную среду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.