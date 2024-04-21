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Новости

Новости

21 апреля, 22:45

Новости

Новости часа: более 11 млн страниц с архивными сведениями добавили в сервис "Моя семья"

Новости часа: более 11 млн страниц с архивными сведениями добавили в сервис "Моя семья"

Дождь, гроза и сильный ветер придут в Москву в ближайшее время

Новости часа: на сервисе "Моя семья" появились новые возможности для поиска предков

Новости часа: новые возможности для поиска предков появились на сервисе "Моя семья"

Новости часа: новый этап реконструкции здания МИД стартовал в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о старте нового этапа реставрации здания МИД

Собянин: горожанам доступно еще более 1000 книг в онлайн-сервисе "Моя семья"

Собянин: стартовал новый этап реставрации здания МИД

Новости часа: новый этап реставрации здания МИД стартовал в столице

Собянин: контакт-центр "Московский транспорт" принял более 2 млн звонков в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 миллионов страниц архивов с генеалогическими сведениями добавили в онлайн-сервис "Моя семья", рассказал Сергей Собянин.

Свыше 40 тысяч человек посетили мероприятия в рамках акции "Библионочь", следует из данных департамента культуры.

Панда Катюша весит уже 22 килограмма, сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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