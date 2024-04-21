Новости часа: более 11 млн страниц с архивными сведениями добавили в сервис "Моя семья"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 миллионов страниц архивов с генеалогическими сведениями добавили в онлайн-сервис "Моя семья", рассказал Сергей Собянин.

Свыше 40 тысяч человек посетили мероприятия в рамках акции "Библионочь", следует из данных департамента культуры.

Панда Катюша весит уже 22 килограмма, сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.