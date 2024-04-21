21 апреля, 16:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал о старте нового этапа реставрации здания МИД
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый этап реконструкции и реставрации здания МИД стартовал в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Более 40 тысяч человек посетили мероприятия в рамках акции "Библионочь", рассказали в департаменте культуры.
По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в столице до вечера 21 апреля.
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