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21 апреля, 16:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о старте нового этапа реставрации здания МИД

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о старте нового этапа реставрации здания МИД

Собянин: горожанам доступно еще более 1000 книг в онлайн-сервисе "Моя семья"

Собянин: стартовал новый этап реставрации здания МИД

Новости часа: новый этап реставрации здания МИД стартовал в столице

Собянин: контакт-центр "Московский транспорт" принял более 2 млн звонков в 2023 году

Собянин: специалисты расчистят фасад центрального здания МИД и двух его пристроек

Мэр Москвы объявил о старте реставрации здания МИД

Собянин: около 800 монументов отреставрировали в Москве за 13 лет

Сергей Собянин рассказал о реорганизации части промзоны Теплый стан по программе КРТ

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства электродепо "Столбово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый этап реконструкции и реставрации здания МИД стартовал в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 40 тысяч человек посетили мероприятия в рамках акции "Библионочь", рассказали в департаменте культуры.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в столице до вечера 21 апреля.

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