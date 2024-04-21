Собянин: около 800 монументов отреставрировали в Москве за 13 лет

В Москве за последние 13 лет отреставрировали около 800 монументов, скульптур и памятников. Как сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в 2024 году работу продолжат.

Так, в марте специалисты начали реставрацию двух монументов Петровского парка – бюста Константина Циолковского и памятника Николаю Жуковскому. До конца июля их почистят, промоют, обработают антисептиком и отремонтируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.