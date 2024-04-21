Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 08:30

Новости

Собянин: около 800 монументов отреставрировали в Москве за 13 лет

Собянин: около 800 монументов отреставрировали в Москве за 13 лет

Сергей Собянин рассказал о реорганизации части промзоны Теплый стан по программе КРТ

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства электродепо "Столбово"

Новости часа: в столице отреставрируют бюст Циолковского и памятник Жуковскому

Новости часа: два технопарка построят на юго-западе Москвы

Собянин рассказал о строительстве депо "Столбово"

Новости часа: в Ясеневе построят общественно-деловые комплексы и два технопарка

Собянин рассказал о реорганизации участка бывшей промзоны Теплый Стан

Новости часа: сервисами "Мосволонтера" стали пользоваться в 1,5 раза чаще

"Мой район. Новости": новый корпус школы № 1474 открылся в столичном Ховрине

В Москве за последние 13 лет отреставрировали около 800 монументов, скульптур и памятников. Как сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в 2024 году работу продолжат.

Так, в марте специалисты начали реставрацию двух монументов Петровского парка – бюста Константина Циолковского и памятника Николаю Жуковскому. До конца июля их почистят, промоют, обработают антисептиком и отремонтируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика