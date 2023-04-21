Собянин рассказал об активном развитии основных направлений московского здравоохранения

Новейшее медицинское оборудование постоянно поступает в учреждения Москвы по госпрограмме "Столичное здравоохранение". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что в 2022 году город закупил все необходимое оборудование для поликлиник, стационаров, а также аппараты по контрактам жизненного цикла. Сергей Собянин добавил, что несмотря на обновление техники и внедрение цифровых технологий, особенно важным остается развивать кадровый потенциал.

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