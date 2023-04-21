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Новости

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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о программе "Столичное здравоохранение"

Новости часа: Собянин рассказал о программе "Столичное здравоохранение"

Собянин рассказал, как программа "Мой район" преобразила Солнцево

Новости часа: Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в Солнцеве

Собянин рассказал о преимуществах нейросети в столичной медицине

Собянин рассказал, как искусственный интеллект заботится о здоровье пациентов в Москве

Строительство двух путепроводов между Южной рокадой и МСД близится к завершению – Собянин

"Мой район. Навигатор": парк "Ростокинский акведук" будет благоустроен

"Мой район. Навигатор": парки "Яуза" и "Ростокинский акведук" благоустроят

"Мой район. Навигатор": работа по благоустройству парков будет продолжаться в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 50 сервисов искусственного интеллекта по 20 направлениям создали в программе "Столичное здравоохранение". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Отзыв нескольких серий преднизолона не повлияет на обеспечение населения. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Более 400 человек погибли, около 3,5 тысячи ранены с начала столкновений в Судане. Таковы данные ВОЗ.

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