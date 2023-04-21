Новости часа: Собянин рассказал о программе "Столичное здравоохранение"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 50 сервисов искусственного интеллекта по 20 направлениям создали в программе "Столичное здравоохранение". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Отзыв нескольких серий преднизолона не повлияет на обеспечение населения. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Более 400 человек погибли, около 3,5 тысячи ранены с начала столкновений в Судане. Таковы данные ВОЗ.