Новости часа: Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в Солнцеве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая детско-взрослая поликлиника в Солнцеве начнет принимать пациентов 24 апреля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

35 специальных маршрутов запустят в Москве в Красную горку. Большинство будут бесплатными, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве благоустроят территорию около ТПУ "Медведково". Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.