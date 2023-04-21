Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:30

Город

Новости часа: Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в Солнцеве

Новости часа: Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в Солнцеве

Собянин рассказал о преимуществах нейросети в столичной медицине

Собянин рассказал, как искусственный интеллект заботится о здоровье пациентов в Москве

Строительство двух путепроводов между Южной рокадой и МСД близится к завершению – Собянин

"Мой район. Навигатор": парк "Ростокинский акведук" будет благоустроен

"Мой район. Навигатор": парки "Яуза" и "Ростокинский акведук" благоустроят

"Мой район. Навигатор": работа по благоустройству парков будет продолжаться в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках

Собянин: в Москве в рамках реализации инвестпроектов строится 21 спортобъект

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая детско-взрослая поликлиника в Солнцеве начнет принимать пациентов 24 апреля. Об этом рассказал Сергей Собянин.

35 специальных маршрутов запустят в Москве в Красную горку. Большинство будут бесплатными, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве благоустроят территорию около ТПУ "Медведково". Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородтранспортблагоустройствовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика