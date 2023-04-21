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Собянин рассказал, как искусственный интеллект заботится о здоровье пациентов в Москве

Собянин рассказал, как искусственный интеллект заботится о здоровье пациентов в Москве

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Диагностикой и лечением москвичей занимается искусственный интеллект. О его преимуществах в медицине рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что современные технологии применяются в столичном здравоохранении не только для повышения комфорта пациентов, но и при их лечении. Уже три года искусственный интеллект облегчает работу специалистов лучевой службы Москвы. С его помощью проанализировано почти три миллиона КТ-исследований, и тем самым спасено тысячи жизней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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