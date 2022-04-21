Власти Москвы заключили два договора с инвесторами по проекту "Индустриальные кварталы"

В Тропарево-Никулине на месте старой промзоны появятся магазины, банки, многофункциональный центр и спортивные комплексы. Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" рассказал о том, что городские власти заключили с инвесторами еще два договора по проекту "Индустриальные кварталы" – это программа комплексного развития заброшенных территорий.

Помимо Тропарево-Никулино, перестроить планируется промзону "Братцево" на севере Москвы. Инвесторы планируют вложить туда больше 100 миллиардов рублей.

На площади 22 гектара построят новые жилые дома, офисы, образовательные учреждения и спортивные объекты. Оба проекта дадут москвичам больше двух тысяч рабочих мест. Всего, по словам мэра, на данный момент заключено семь подобных договоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.