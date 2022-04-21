Собянин анонсировал новые меры поддержки столичной промышленности

Сергей Собянин сообщил о снижении ставки по льготным кредитам промышленности с 15 до 11%. По словам мэра Москвы, данное решение будет хорошим подспорьем для предприятий.

Российские вузы не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в 2022–2023 учебном году, заявили в Минобрнауки.

"Транснефть" выполняет все обязательства по транспортировке нефти как в России, так и за рубежом.