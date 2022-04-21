Собянин: ставка по льготным кредитам промышленности будет снижена с 15 до 11%

Ставка по льготным кредитам промышленности в столице будет снижена с 15 до 11%. Снижение коснется и ранее одобренных кредитов. Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения Московского мельничного комбината № 3.

Мэр также сообщил об автоматическом продлении статусов промышленных комплексов и технопарков для получения налоговых льгот. Все это – часть мер экономической поддержки, разработанных правительством Москвы в условиях противодействия санкционному давлению.

Сегодня в городе действуют 90 крупных и средних предприятий отрасли, там работают свыше 20 тысяч человек. Также есть многочисленные мини-пекарни и кондитерские. За последние пять лет число сотрудников отрасли выросло на 9%, создано более полутора тысяч новых рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.