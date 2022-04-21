Собянин: станции Кокошкино и Толстопальцево свяжет новая пешеходная улица

Станции Кокошкино и Толстопальцево в ТиНАО свяжет новая пешеходная улица. Ее длина составит 1,5 километра. Такое постановление подписал Сергей Собянин. Это часть проекта по созданию линии МЦД-4.

Станцию Кокошкино в прошлом году полностью реконструировали. Обновление Толстопальцево планируют завершить в ближайшее время. Рядом с ними организуют дополнительные пешеходные дорожки, светофоры, остановки, площадки для парковки и проката велосипедов.

Чтобы к станциям было удобно подходить, сделают подземные пешеходные переходы, совмещенные с выходами на пассажирские платформы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.