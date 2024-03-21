Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве модернизируют молочно-раздаточные пункты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 20 тысяч квадратных метров общественных и коммерческих площадей появится в Москве, заявили в Москомархитектуры.

Во время акции "Ночь театров" с 27 на 28 марта в Москве пройдет более 80 мероприятий. Об этом рассказали в столичном Департаменте культуры.