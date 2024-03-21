Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве модернизируют молочно-раздаточные пункты

Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве модернизируют молочно-раздаточные пункты

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в Москве

Собянин: планируем отремонтировать еще 72 молочно-раздаточных пункта

Новости часа: в ЗелАО ввели в эксплуатацию уже шесть домов по программе реновации

Новости часа: Собянин пригласил на работу выпускников Сеченовского университета

Новости часа: Сергей Собянин утвердил названия двух будущих станций московского метро

Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники столицы

"Мой район. Новости": мэр Москвы открыл после реконструкции развязку на юго-востоке МКАД

Новости часа: около 700 жителей Старого Крюкова получили квартиры по реновации

Собянин: около 7,1 тыс жителей Зеленограда получат новое жилье по реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 20 тысяч квадратных метров общественных и коммерческих площадей появится в Москве, заявили в Москомархитектуры.

Во время акции "Ночь театров" с 27 на 28 марта в Москве пройдет более 80 мероприятий. Об этом рассказали в столичном Департаменте культуры.

Читайте также
мэр МосквыгородкультуравидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика