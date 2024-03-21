Новости часа: Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими. Об этом заявил Сергей Собянин.

Причал "Китай-город/Устьинский" на Москворецкой набережной промыли после зимы, рассказали в комплексе горхозяйства.

Все билеты на московский матч сборных России и Сербии по футболу проданы, сообщили в Российском футбольном союзе.