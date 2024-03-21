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Новости

Новости

21 марта, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в Москве

Собянин: планируем отремонтировать еще 72 молочно-раздаточных пункта

Новости часа: в ЗелАО ввели в эксплуатацию уже шесть домов по программе реновации

Новости часа: Собянин пригласил на работу выпускников Сеченовского университета

Новости часа: Сергей Собянин утвердил названия двух будущих станций московского метро

Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники столицы

"Мой район. Новости": мэр Москвы открыл после реконструкции развязку на юго-востоке МКАД

Новости часа: около 700 жителей Старого Крюкова получили квартиры по реновации

Собянин: около 7,1 тыс жителей Зеленограда получат новое жилье по реновации

Собянин: не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими. Об этом заявил Сергей Собянин.

Причал "Китай-город/Устьинский" на Москворецкой набережной промыли после зимы, рассказали в комплексе горхозяйства.

Все билеты на московский матч сборных России и Сербии по футболу проданы, сообщили в Российском футбольном союзе.

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