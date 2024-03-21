Собянин: планируем отремонтировать еще 72 молочно-раздаточных пункта

В Москве отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта, в планах – обновить еще 72. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Градоначальник также отметил, что в помещениях заменили окна, двери, системы пожарной безопасности и кондиционирования, обновили внутреннюю отделку. Дизайн всех объектов выдержали в одной стилистике с новыми детскими поликлиниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.