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21 марта, 17:30

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Собянин: планируем отремонтировать еще 72 молочно-раздаточных пункта

Собянин: планируем отремонтировать еще 72 молочно-раздаточных пункта

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В Москве отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта, в планах – обновить еще 72. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Градоначальник также отметил, что в помещениях заменили окна, двери, системы пожарной безопасности и кондиционирования, обновили внутреннюю отделку. Дизайн всех объектов выдержали в одной стилистике с новыми детскими поликлиниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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