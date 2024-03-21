Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 16:45

Новости

Новости часа: в ЗелАО ввели в эксплуатацию уже шесть домов по программе реновации

Новости часа: в ЗелАО ввели в эксплуатацию уже шесть домов по программе реновации

Новости часа: Собянин пригласил на работу выпускников Сеченовского университета

Новости часа: Сергей Собянин утвердил названия двух будущих станций московского метро

Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники столицы

"Мой район. Новости": мэр Москвы открыл после реконструкции развязку на юго-востоке МКАД

Новости часа: около 700 жителей Старого Крюкова получили квартиры по реновации

Собянин: около 7,1 тыс жителей Зеленограда получат новое жилье по реновации

Собянин: не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими

Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в Москве

Мэр Москвы рассказал о работе городского сервиса "Вместе с культурой"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Зеленоградском округе в эксплуатацию сдали шесть домов по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские набережные начали готовить к открытию навигации, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сфера общепита в Москве увеличила оборот на 16% за год. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Читайте также
мэр МосквыгородэкономикавидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика