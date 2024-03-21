Новости часа: в ЗелАО ввели в эксплуатацию уже шесть домов по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Зеленоградском округе в эксплуатацию сдали шесть домов по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские набережные начали готовить к открытию навигации, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сфера общепита в Москве увеличила оборот на 16% за год. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.