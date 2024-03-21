Новости часа: Собянин пригласил на работу выпускников Сеченовского университета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выпускников Сеченовского университета ждут на работу в московские клиники. Об этом сообщил Сергей Собянин во время совместного заседания наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медуниверситета.

В Москве запустили цифровое удостоверение многодетной семьи, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Четверг, 21 марта, стал самым теплым днем с начала 2024 года. Об этом рассказали синоптики.