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21 марта, 16:00

Общество

Новости часа: Собянин пригласил на работу выпускников Сеченовского университета

Новости часа: Собянин пригласил на работу выпускников Сеченовского университета

Новости часа: Сергей Собянин утвердил названия двух будущих станций московского метро

Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники столицы

"Мой район. Новости": мэр Москвы открыл после реконструкции развязку на юго-востоке МКАД

Новости часа: около 700 жителей Старого Крюкова получили квартиры по реновации

Собянин: около 7,1 тыс жителей Зеленограда получат новое жилье по реновации

Собянин: не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими

Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в Москве

Мэр Москвы рассказал о работе городского сервиса "Вместе с культурой"

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выпускников Сеченовского университета ждут на работу в московские клиники. Об этом сообщил Сергей Собянин во время совместного заседания наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медуниверситета.

В Москве запустили цифровое удостоверение многодетной семьи, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Четверг, 21 марта, стал самым теплым днем с начала 2024 года. Об этом рассказали синоптики.

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