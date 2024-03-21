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21 марта, 14:15

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Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники столицы

Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники столицы

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Выпускников Сеченовского университета ждут на работу в московские клиники. Об этом сообщил Сергей Собянин во время совместного заседания наблюдательного и попечительского советов первого Московского государственного медуниверситета.

Перед началом заседания мэр пообщался со студентами образовательного учреждения. Мэр столицы поддержал Стратегию развития молодежной политики университета – с первых дней обучения студенты активно вовлекаются в научно-исследовательскую и предпринимательскую деятельность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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