Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники столицы

Выпускников Сеченовского университета ждут на работу в московские клиники. Об этом сообщил Сергей Собянин во время совместного заседания наблюдательного и попечительского советов первого Московского государственного медуниверситета.

Перед началом заседания мэр пообщался со студентами образовательного учреждения. Мэр столицы поддержал Стратегию развития молодежной политики университета – с первых дней обучения студенты активно вовлекаются в научно-исследовательскую и предпринимательскую деятельность.

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