Собянин: не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими

В Москве модернизируют систему среднего профессионального образования. В приоритете находятся практические занятия – они будут составлять не менее 70% от обучения, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В столичных колледжах также улучшат мастерские и лаборатории: там появится современное оборудование. В 2024 году планируется модернизировать около 230 уже существующих мастерских и создать порядка 90 новых.

Известно, что в разработке учебных программ будут участвовать работодатели и профессиональные ассоциации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.