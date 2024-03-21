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21 марта, 11:15

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Собянин: не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими

Собянин: не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими

Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в Москве

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В Москве модернизируют систему среднего профессионального образования. В приоритете находятся практические занятия – они будут составлять не менее 70% от обучения, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В столичных колледжах также улучшат мастерские и лаборатории: там появится современное оборудование. В 2024 году планируется модернизировать около 230 уже существующих мастерских и создать порядка 90 новых.

Известно, что в разработке учебных программ будут участвовать работодатели и профессиональные ассоциации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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