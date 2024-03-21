21 марта, 07:45Новости
Сергей Собянин утвердил названия двух будущих станций московского метро
В Москве двум строящимся станциям метро дали названия. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Название "ЗИЛ" получила готовая более чем на половину станция у пересечения проспекта Лихачева и улицы Лисицкого. Она станет пересадочной на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии.
Тем временем станция "Достоевская" Кольцевой линии проектируется. Она расположится вдоль улицы Дурова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.