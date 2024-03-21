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21 марта, 07:45

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Сергей Собянин утвердил названия двух будущих станций московского метро

Сергей Собянин утвердил названия двух будущих станций московского метро

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В Москве двум строящимся станциям метро дали названия. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Название "ЗИЛ" получила готовая более чем на половину станция у пересечения проспекта Лихачева и улицы Лисицкого. Она станет пересадочной на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии.

Тем временем станция "Достоевская" Кольцевой линии проектируется. Она расположится вдоль улицы Дурова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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