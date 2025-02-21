Новости часа: беспилотный поезд запустят на БКЛ в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Беспилотный поезд запустят на "Большом кольце" Московского метрополитена в 2025 году, рассказал Сергей Собянин.

Более 130 километров заграждений на 40 транспортных объектах заменят в Москве в этом году, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Кинопарк "Москино" подготовил специальную программу ко Дню защитника Отечества, рассказала пресс-служба площадки.