Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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21 февраля, 21:30

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Новости часа: беспилотный поезд запустят на БКЛ в этом году

Новости часа: беспилотный поезд запустят на БКЛ в этом году

Сергей Собянин представил Владимиру Путину стенд с передовыми разработками

Новости часа: москвичи собрали более 30 тыс подарков для участников СВО

Собянин заявил, что Renault вряд ли вернется в Россию

Новости часа: Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану ВОВ Борису Кравцову

Подарки ко Дню защитника Отечества подорожали на 11%

Новости часа: Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану Борису Кравцову

Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану Борису Кравцову

Новости часа: москвичи собрали более 30 тыс подарков для участников СВО

Новости часа: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Беспилотный поезд запустят на "Большом кольце" Московского метрополитена в 2025 году, рассказал Сергей Собянин.

Более 130 километров заграждений на 40 транспортных объектах заменят в Москве в этом году, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Кинопарк "Москино" подготовил специальную программу ко Дню защитника Отечества, рассказала пресс-служба площадки.

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