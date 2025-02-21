Новости часа: москвичи собрали более 30 тыс подарков для участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 тысяч подарков отправили москвичи участникам СВО к 23 февраля, заявил Сергей Собянин.

Более 2,7 миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в ТиНАО в 2024 году, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

В Москве стартовала программа переподготовки "техник-протезист" для студентов колледжей, заявила заммэра Анастасия Ракова.