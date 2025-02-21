Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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21 февраля, 15:45

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Новости часа: москвичи собрали более 30 тыс подарков для участников СВО

Новости часа: москвичи собрали более 30 тыс подарков для участников СВО

Собянин заявил, что Renault вряд ли вернется в Россию

Новости часа: Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану ВОВ Борису Кравцову

Подарки ко Дню защитника Отечества подорожали на 11%

Новости часа: Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану Борису Кравцову

Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану Борису Кравцову

Новости часа: москвичи собрали более 30 тыс подарков для участников СВО

Новости часа: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

Собянин: москвичи собрали более 30 тыс подарков для участников СВО

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Пресненском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 тысяч подарков отправили москвичи участникам СВО к 23 февраля, заявил Сергей Собянин.

Более 2,7 миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в ТиНАО в 2024 году, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

В Москве стартовала программа переподготовки "техник-протезист" для студентов колледжей, заявила заммэра Анастасия Ракова.

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