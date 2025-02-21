21 февраля, 14:35Новости
Новости часа: Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану ВОВ Борису Кравцову
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Сергей Собянин вручил знак Почетного гражданина Москвы 102-летнему ветерану ВОВ Борису Кравцову.
Сервис генеалогического поиска запустили на платформе Московской электронной школы, заявила заммэра Анастасия Ракова.
Сервисом "Персональный помощник" в 2024 году воспользовались 2,5 тысячи пассажиров "Аэроэкспресс", сообщила пресс-служба перевозчика.