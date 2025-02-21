Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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21 февраля, 14:35

Новости

Новости часа: Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану ВОВ Борису Кравцову

Новости часа: Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану ВОВ Борису Кравцову

Подарки ко Дню защитника Отечества подорожали на 11%

Новости часа: Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану Борису Кравцову

Собянин вручил знак почетного гражданина Москвы ветерану Борису Кравцову

Новости часа: москвичи собрали более 30 тыс подарков для участников СВО

Новости часа: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

Собянин: москвичи собрали более 30 тыс подарков для участников СВО

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Пресненском районе

Собянин: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

Новости часа: около 215 тысяч услуг оказали участникам СВО в Едином центре поддержки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Сергей Собянин вручил знак Почетного гражданина Москвы 102-летнему ветерану ВОВ Борису Кравцову.

Сервис генеалогического поиска запустили на платформе Московской электронной школы, заявила заммэра Анастасия Ракова.

Сервисом "Персональный помощник" в 2024 году воспользовались 2,5 тысячи пассажиров "Аэроэкспресс", сообщила пресс-служба перевозчика.

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