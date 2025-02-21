Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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Новости

21 февраля, 11:45

Новости

Новости часа: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

Новости часа: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

Собянин: москвичи собрали более 30 тыс подарков для участников СВО

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Пресненском районе

Собянин: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

Новости часа: около 215 тысяч услуг оказали участникам СВО в Едином центре поддержки

Новости часа: производство быстрых электрических зарядных станций появится в Москве

Синоптики пообещали москвичам скорую весну

Новости часа: Собянин анонсировал производство зарядных станций для электромобилей

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о сети зарядных станций для электромобилей в Москве

Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 2030 года в Москве планируют построить более 71 километра линий метро, заявил Сергей Собянин.

Школьники Москвы смогут изучать историю семьи с помощью нового сервиса в МЭШ, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Расположение площадок фестиваля "Московская Масленица" добавили в приложение "Московский транспорт", рассказали в ЦОДД.

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