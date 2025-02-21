21 февраля, 11:45Новости
Новости часа: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 2030 года в Москве планируют построить более 71 километра линий метро, заявил Сергей Собянин.
Школьники Москвы смогут изучать историю семьи с помощью нового сервиса в МЭШ, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Расположение площадок фестиваля "Московская Масленица" добавили в приложение "Московский транспорт", рассказали в ЦОДД.