Новости часа: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 2030 года в Москве планируют построить более 71 километра линий метро, заявил Сергей Собянин.

Школьники Москвы смогут изучать историю семьи с помощью нового сервиса в МЭШ, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Расположение площадок фестиваля "Московская Масленица" добавили в приложение "Московский транспорт", рассказали в ЦОДД.