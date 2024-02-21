Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокотехнологичный бизнес получает поддержку города по пяти программам, рассказал Сергей Собянин.

Движение на участках Тюменской улицы ограничат с 26 февраля до 30 декабря, предупреждает Дептранс.

Дом для участников программы реновации возведут около нацпарка "Лосиный остров" в Москве, сообщила Москомархитектура.