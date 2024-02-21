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Новости

21 февраля, 22:00

Экономика

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

Новости часа: технологичный бизнес может получить поддержку города по пяти программам

Новости часа: Собянин сообщил о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Собянин рассказал о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии территории Мнёвниковской поймы

Мэр Москвы рассказал о развитии территории Мнёвниковской поймы

Новости часа: в Москве работают около трех тысяч экскурсоводов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокотехнологичный бизнес получает поддержку города по пяти программам, рассказал Сергей Собянин.

Движение на участках Тюменской улицы ограничат с 26 февраля до 30 декабря, предупреждает Дептранс.

Дом для участников программы реновации возведут около нацпарка "Лосиный остров" в Москве, сообщила Москомархитектура.

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