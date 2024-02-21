Новости часа: технологичный бизнес может получить поддержку города по пяти программам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокотехнологичный бизнес в Москве получает поддержку города по пяти программам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Учебный корпус Московского авиационного института сдан в эксплуатацию в Кунцеве, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

В "Московской технической школе" открыли восемь новых учебных курсов. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.