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Новости

Новости

21 февраля, 20:00

Новости

Новости часа: технологичный бизнес может получить поддержку города по пяти программам

Новости часа: технологичный бизнес может получить поддержку города по пяти программам

Новости часа: Собянин сообщил о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Собянин рассказал о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии территории Мнёвниковской поймы

Мэр Москвы рассказал о развитии территории Мнёвниковской поймы

Новости часа: в Москве работают около трех тысяч экскурсоводов

Собянин: мост между Мнёвниковской и Филевской поймами достроим в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокотехнологичный бизнес в Москве получает поддержку города по пяти программам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Учебный корпус Московского авиационного института сдан в эксплуатацию в Кунцеве, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

В "Московской технической школе" открыли восемь новых учебных курсов. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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