Новости часа: Собянин сообщил о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокотехнологичный бизнес получает поддержку города по пяти программам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздничные выходные. Об этом сообщается на сайте мэра.

С вечера 23 февраля до утра 24 февраля изменится расписание поездов на Рижском и Курском направлениях D2. Это данные Дептранса.