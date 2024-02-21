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Новости

21 февраля, 18:30

Экономика

Новости часа: Собянин сообщил о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Собянин рассказал о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии территории Мнёвниковской поймы

Мэр Москвы рассказал о развитии территории Мнёвниковской поймы

Новости часа: в Москве работают около трех тысяч экскурсоводов

Собянин: мост между Мнёвниковской и Филевской поймами достроим в этом году

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Высокотехнологичный бизнес получает поддержку города по пяти программам. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздничные выходные. Об этом сообщается на сайте мэра.

С вечера 23 февраля до утра 24 февраля изменится расписание поездов на Рижском и Курском направлениях D2. Это данные Дептранса.

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