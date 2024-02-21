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Новости

21 февраля, 17:45

Общество

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

"Мой район. Новости": Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Собянин рассказал о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии территории Мнёвниковской поймы

Мэр Москвы рассказал о развитии территории Мнёвниковской поймы

Новости часа: в Москве работают около трех тысяч экскурсоводов

Собянин: мост между Мнёвниковской и Филевской поймами достроим в этом году

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Новости часа: ежедневно в Москве проводят около 500 экскурсий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыт прием заявок по пяти программам поддержки высокотехнологичного бизнеса, рассказал Сергей Собянин.

Около 10 тысяч человек присоединились к бесплатным экскурсиям в честь Дня гида. Это данные комитета по туризму.

Городские службы Москвы переведут в усиленный режим работы в праздничные дни. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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