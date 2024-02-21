Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыт прием заявок по пяти программам поддержки высокотехнологичного бизнеса, рассказал Сергей Собянин.

Около 10 тысяч человек присоединились к бесплатным экскурсиям в честь Дня гида. Это данные комитета по туризму.

Городские службы Москвы переведут в усиленный режим работы в праздничные дни. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.