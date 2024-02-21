21 февраля, 15:15Новости
Собянин: мост между Мнёвниковской и Филевской поймами достроим в этом году
В Мнёвниковской пойме возводят новый мост, который свяжет ее с Филевской поймой. Работы должны завершить в 2024 году. С ходом строительства сооружения ознакомился Сергей Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул важность развития транспортного каркаса в Мнёвниковской пойме. В 2014 году столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории. Первым шагом стало строительство метро и дорог.
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