Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 13:45

Новости

Ежедневно в Москве проводят около 500 экскурсий – Сергей Собянин

Ежедневно в Москве проводят около 500 экскурсий – Сергей Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Сергей Собянин включил в программу реновации еще 12 стартовых площадок

Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Сергей Собянин: движению "Мосволонтер" исполнилось 10 лет

Собянин: продолжим поощрять учителей за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Новости часа: шесть жилых комплексов построены по реновации в Можайском районе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о спортплощадках на базе образовательных учреждений

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития Можайского района

Новости часа: Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Ежедневно столичные гиды проводят порядка 500 экскурсий на разные темы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, экскурсоводы – это люди, которые формируют первое впечатление о городе. В столице работают около трех тысяч гидов, в том числе благодаря им развивается туристическая отрасль.

Москва становится все более востребованным направлением для коротких познавательных поездок. В прошлом году город посетили с экскурсией более 11 миллионов человек, что на 75% больше, чем в 2022-м.

Всего жителям и гостям столицы доступно больше 1 000 экскурсий. Подобрать для себя подходящую можно с помощью туристического сервиса Russpass.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика