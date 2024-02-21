Ежедневно в Москве проводят около 500 экскурсий – Сергей Собянин

Ежедневно столичные гиды проводят порядка 500 экскурсий на разные темы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, экскурсоводы – это люди, которые формируют первое впечатление о городе. В столице работают около трех тысяч гидов, в том числе благодаря им развивается туристическая отрасль.

Москва становится все более востребованным направлением для коротких познавательных поездок. В прошлом году город посетили с экскурсией более 11 миллионов человек, что на 75% больше, чем в 2022-м.

Всего жителям и гостям столицы доступно больше 1 000 экскурсий. Подобрать для себя подходящую можно с помощью туристического сервиса Russpass.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.