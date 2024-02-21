Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Шесть жилых комплексов передали под заселение в Можайском районе Москвы по программе реновации. По данным на 21 февраля, еще три объекта готовят к передаче, а несколько новостроек проектируют.

В Можайском районе планируют расселить 148 домов и предоставить новое жилье более 25,3 тысячи жителям. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Всего в ЗАО столицы в программу реновации включены 559 домов на территории 10 районов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.