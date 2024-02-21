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Новости

21 февраля, 07:45

Новости

Сергей Собянин: движению "Мосволонтер" исполнилось 10 лет

Сергей Собянин: движению "Мосволонтер" исполнилось 10 лет

Собянин: продолжим поощрять учителей за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития Можайского района

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Собянин: продолжим поощрять учителей за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ

Новости часа: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития района Можайского

21 февраля столичный центр "Мосволонтер" празднует десятилетие. Его сотрудников и активистов с первым юбилеем поздравил Сергей Собянин. Волонтеров мэр Москвы назвал самым активным, дружным и добрым сообществом столицы. Оно расширилось до 1,2 миллиона человек.

Активисты помогают пожилым, разыскивают потерявшихся людей, заботятся о животных в приютах. Отдельно мэр отметил их вклад в проведении крупнейших всероссийских проектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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