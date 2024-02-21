Сергей Собянин: движению "Мосволонтер" исполнилось 10 лет

21 февраля столичный центр "Мосволонтер" празднует десятилетие. Его сотрудников и активистов с первым юбилеем поздравил Сергей Собянин. Волонтеров мэр Москвы назвал самым активным, дружным и добрым сообществом столицы. Оно расширилось до 1,2 миллиона человек.

Активисты помогают пожилым, разыскивают потерявшихся людей, заботятся о животных в приютах. Отдельно мэр отметил их вклад в проведении крупнейших всероссийских проектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.