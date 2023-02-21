Собянин: в ТиНАО до конца года будет введено в эксплуатацию 70 км новых автодорог

Трассу, которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе, планируют полностью открыть осенью 2023 года. Об этом написал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале. По словам мэра столицы, в ТиНАО до конца 2023 года введут в эксплуатацию 70 километров новых автодорог.

Дорогу сделают четырехполосной, она будет состоять из эстакады, путепровода и моста через реку Десна. Трасса станет продолжением магистрали Калужское шоссе – Яковлево. Ее протяженность будет почти 12 километров.

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