Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 января

30 активных и неравнодушных москвичей, которые внесли большой личный вклад в развитие добровольческой деятельности в столице, получили знаки отличия "Волонтер Москвы". Награды вручил Сергей Собянин.

Более 150 молочных кухонь в Москве отремонтировали за 3 года. Кроме того, наконец в пункты можно зайти с коляской, ведь для них появились пандусы.

Морозы пришли в столицу. 21 января температура опустилась до минус 6 градусов, однако уже к концу недели она вновь вернется к плюсовым значениям.

В Турции объявлен национальный траур по погибшим во время пожара в отеле на горнолыжном курорте. Жертвами трагедии стали 66 человек. Большой гостиничный комплекс был почти полностью заполнен постояльцами, когда началось возгорание.

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