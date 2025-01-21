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Новости

21 января, 20:00

Новости

Новости часа: больницы и поликлиники получили почти 25 тыс единиц медоборудования

Новости часа: больницы и поликлиники получили почти 25 тыс единиц медоборудования

Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о крупнейших волонтерских проектах с участием москвичей

Собянин рассказал о строительстве нового участка Арбатско-Покровской линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о крупнейших волонтерских проектах с участием москвичей

Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Сергей Собянин вручил знак отличия "Волонтер Москвы" 30 добровольцам

Новости часа: поставщики столичной медтехники обслуживают весь цикл работы оборудования

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в московские медицинские учреждения было поставлено почти 25 тысяч единиц медоборудования, сообщил Сергей Собянин.

В Москве в 2024 году отремонтировали около 60 километров барьерных ограждений, рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Останкинская телебашня отметит китайский Новый год тематической выставкой и подсветкой, проинформировали в пресс-службе.

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