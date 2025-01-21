Новости часа: больницы и поликлиники получили почти 25 тыс единиц медоборудования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году в московские медицинские учреждения было поставлено почти 25 тысяч единиц медоборудования, сообщил Сергей Собянин.

В Москве в 2024 году отремонтировали около 60 километров барьерных ограждений, рассказал заместитель мэра Петр Бирюков.

Останкинская телебашня отметит китайский Новый год тематической выставкой и подсветкой, проинформировали в пресс-службе.