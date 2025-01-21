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Новости

21 января, 18:30

Новости

Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о крупнейших волонтерских проектах с участием москвичей

Собянин рассказал о строительстве нового участка Арбатско-Покровской линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о крупнейших волонтерских проектах с участием москвичей

Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Сергей Собянин вручил знак отличия "Волонтер Москвы" 30 добровольцам

Новости часа: поставщики столичной медтехники обслуживают весь цикл работы оборудования

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Новости часа: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил знаки отличия "Волонтер Москвы" 30 активным москвичам.

На северо-востоке города завершено строительство двух новых домов в рамках программы реновации, сообщили в департаменте градостроительной политики.

Зимний фестиваль школьного спорта пройдет на территории спортивного комплекса "Лужники", проинформировали в департаменте образования и науки.

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