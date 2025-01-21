Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вручил знаки отличия "Волонтер Москвы" 30 активным москвичам.

На северо-востоке города завершено строительство двух новых домов в рамках программы реновации, сообщили в департаменте градостроительной политики.

Зимний фестиваль школьного спорта пройдет на территории спортивного комплекса "Лужники", проинформировали в департаменте образования и науки.