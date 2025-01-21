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Новости

21 января, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о крупнейших волонтерских проектах с участием москвичей

Новости часа: Собянин рассказал о крупнейших волонтерских проектах с участием москвичей

Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Новости часа: Сергей Собянин наградил выдающихся волонтеров Москвы

Сергей Собянин вручил знак отличия "Волонтер Москвы" 30 добровольцам

Новости часа: поставщики столичной медтехники обслуживают весь цикл работы оборудования

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Новости часа: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

В Гольянове начали строить новый участок Арбатско-Покровской линии метро

Собянин: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

Сергей Собянин рассказал, какой будет Марьинская школа № 1566 после модернизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект "Москва помогает" объединил порядка 73 тысяч москвичей, рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году принято 50 решений о комплексном развитии территорий, проинформировал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Кроме того, москвичи могут протестировать новый сервис для защиты от кибермошенников, сообщают в столичном департаменте информационных технологий.

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