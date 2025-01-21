Новости часа: Собянин рассказал о крупнейших волонтерских проектах с участием москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект "Москва помогает" объединил порядка 73 тысяч москвичей, рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году принято 50 решений о комплексном развитии территорий, проинформировал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Кроме того, москвичи могут протестировать новый сервис для защиты от кибермошенников, сообщают в столичном департаменте информационных технологий.