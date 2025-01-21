Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Телеканал Москва 24 представляет актуальные новости последнего часа. В Москве за несколько лет полностью обновили эндоскопическое и лапароскопическое оборудование. Об этом объявил Сергей Собянин.

Завершился первый этап благоустройства территорий у станции МЦД-4 Кусково, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Татьянин день вход в Музей Победы будет бесплатным для студентов, сообщила пресс-служба музея.