Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 13:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

Новости часа: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

В Гольянове начали строить новый участок Арбатско-Покровской линии метро

Собянин: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

Сергей Собянин рассказал, какой будет Марьинская школа № 1566 после модернизации

Новости часа: Сергей Собянин посетил школу № 1566 в Марьине

Новости часа: в школе № 1566 будут учиться дети с 7-го по 11-й класс

Сергей Собянин рассказал, какой будет Марьинская школа № 1566 после модернизации

Новости часа: в Тверском районе инвестор построит здание театра мюзикла

Новости часа: обновление Марьинской школы № 1566 завершится к 1 сентября

Телеканал Москва 24 представляет актуальные новости последнего часа. В Москве за несколько лет полностью обновили эндоскопическое и лапароскопическое оборудование. Об этом объявил Сергей Собянин.

Завершился первый этап благоустройства территорий у станции МЦД-4 Кусково, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Татьянин день вход в Музей Победы будет бесплатным для студентов, сообщила пресс-служба музея.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородблагоустройствовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика