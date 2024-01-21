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21 января, 22:15

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Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку

Собянин выразил соболезнования и поддержку семьям погибших в Донецке

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Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку.

Он назвал атаку жестоким террористическим актом. Собянин подчеркнул, что удар унес десятки жизней мирных людей. Мэр добавил, что Москва скорбит вместе с Донецком. Собянин пожелал всем пострадавшим сил и скорейшего выздоровления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Украина ударила по Донецку из артиллерии 21 января днем. Это был один из самых мощных обстрелов с начала спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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