Собянин рассказал, как цифровизация помогает упростить переезд по реновации

Цифровизация строительной отрасли позволила Москве установить рекорд по темпам возведения жилья. В 2023 году было сдано почти 7,5 миллиона квадратных метров.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что цифровые решения ускоряют инвестиционно-строительный цикл примерно на 20%. Также снижается стоимость самих проектов.

Цифровизация упрощает также переезд в новое жилье. Сервис для новоселов программы реновации позволяет получить всю необходимую информацию, оформить документы, записаться на осмотр квартиры, вызвать грузчиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.