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Новости

21 января, 10:15

Новости

Собянин рассказал, как цифровизация помогает упростить переезд по реновации

Собянин рассказал, как цифровизация помогает упростить переезд по реновации

Реконструкция Голутвинского и Щукинского газопроводов завершена более чем на половину

Сергей Собянин рассказал о строительстве Троицкой линии метро

"Мой район. Новости": технополису "Москва" исполнилось 18 лет

Собянин: Строим сразу 11 станций Троицкой линии метро от "ЗИЛа" до "Коммунарки"

Собянин рассказал о комплексной реконструкции двух газопроводов-дюкеров

Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метрополитена

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

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Цифровизация строительной отрасли позволила Москве установить рекорд по темпам возведения жилья. В 2023 году было сдано почти 7,5 миллиона квадратных метров.

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что цифровые решения ускоряют инвестиционно-строительный цикл примерно на 20%. Также снижается стоимость самих проектов.

Цифровизация упрощает также переезд в новое жилье. Сервис для новоселов программы реновации позволяет получить всю необходимую информацию, оформить документы, записаться на осмотр квартиры, вызвать грузчиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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